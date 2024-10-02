Serdar Ortaç “Namaza başlasan keşke” diyen takipçisine verdiği yanıtla alkış topladı!

Uzun yıllardır hem maddi hem de manevi zorluklarla mücadele eden ve kötü alışkanlıklarını geride bırakarak yeni bir hayata adım atan Serdar Ortaç, bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı, eşi Chloe ile boşanma süreci ve sonrasındaki nafaka ile zor zamanlar geçiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayatında yeni bir döneme başladığını duyurmuştu. Hayatından kumar ve alkolü çıkardığını söyleyen Ortaç, tövbe etmişti.Şu sıralar sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sık sık hayatında beyaz bir sayfa açtığını dile getiren Ortaç, bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, bir hayranının 'Ah abim bir de namaza başlasan ne güzel olur' yorumuna kayıtsız kalmadı.İbadetin videoya çekilerek ya da göze sokularak yapılmayacağına vurgu yapan Ortaç, 'Meral abla namazımı kılarken video mu çekeyim? Millete gösteriş mi yapayım gözünü seveyim. Onun sevabından çok günahı olur' yanıtıyla sevenlerinin takdirini topladı.