Şarkıcı Kobra Murat şoku yaşadı!

Balat'taki dört katlı evini anlatan Kobra Murat dolandırıldığını itiraf etti. Müteahhit tarafından kandırıldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bir dünya param gitti" dedi.

"18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" diyerek sahip olduğu serveti ve yaşam tarzını gözler önüne sermeyi seven Kobra Murat lakabı ile tanınan Murat Divandiler, dikkat çeken hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Önceki gün şarkıcı, TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Balat'ta kendine 4 katlı apartman aldığını söyleyen Kobra Murat katlarını tek tek tanıttı.“Alt katta terzilik yapacağım. Eve dünya param gitti. Bir de müteahhit dolandırdı.” diyen Kobra Murat üstüne bir de dolandırıldığını açıkladı.