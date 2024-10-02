Murat Boz'dan sürpriz buluşma!

Türkiye'ye sık sık gelen İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, bir proje için yine İstanbul'a geldi.53 yaşındaki oyuncu, sık sık İstanbul sokaklarında bazen de bir mekan çıkışında görüntülendi.Pedro Alonso O'choro, bu sefer şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.Murat Boz, 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen Pedro Alonso O'choro ile çektirdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.