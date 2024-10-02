Murat Boz'dan sürpriz buluşma!
Murat Boz, dünyaca ünlü yapım 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakterini canlandıran İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro ile bir araya geldi.
Türkiye'ye sık sık gelen İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, bir proje için yine İstanbul'a geldi.
53 yaşındaki oyuncu, sık sık İstanbul sokaklarında bazen de bir mekan çıkışında görüntülendi.
MURAT BOZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Pedro Alonso O'choro, bu sefer şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.
Murat Boz, 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen Pedro Alonso O'choro ile çektirdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
53 yaşındaki oyuncu, sık sık İstanbul sokaklarında bazen de bir mekan çıkışında görüntülendi.
MURAT BOZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Pedro Alonso O'choro, bu sefer şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.
Murat Boz, 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen Pedro Alonso O'choro ile çektirdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.