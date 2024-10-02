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Hazal Kaya yeni yaşını kutladı!

Yeni yaşını dostlarıyla kutlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın pastadaki yazı dikkat çekti.

Ekleme: 2.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 2.10.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile olan mutlu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Hazal Kaya, 34. yaşını dün arkadaşlarıyla kutladı.

Eşi Ali Atay’ın da katıldığı renkli doğum günü partisinden kareleri Sercan Yaşar paylaştı.

"MUHTEŞEM KADIN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Sercan Yaşar, “15 yaşındayken Ayvalık’ta tanıdığım minik kızdan bugünkü muhteşem kadına. Seni çok seviyorum Hazalım iyi ki doğdun iyi ki bizimlesin.” ifadelerine yer verdi.

"HAKLIYIM"

Hazal Kaya doğum günü pastasını üflerken eşi Ali Atay da yanındaydı. Pastanın üstünde yazan ‘Haklıyım’ yazısı da dikkatleri çekti.

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı!
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