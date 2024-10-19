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Beyaz Gazete
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Son yolculuğuna uğurlandı

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 19.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Üsküdar'daki evinde ölü bulunan oyuncu Vural Çelik'in cenaze namazı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Kilyos Mezarlığı'na defnedilmeyi vasiyet eden Çelik'in vasiyeti yerine getirildi.

KALP KRİZİ

Vural Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor." dedi.

'2 GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI HASTANEYE GİTTİ'

Vural Çelik'in menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan Çelik'in ölümüyle ilgili konuştu. Çelik'in çeşitli rahatsızlıkları olduğunu aktaran Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Eve geldikten sonra Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor.Olay böyle. Bir gün cevap vermeyince telefonlara adli mercilere başvurduk; polis kapıyı açtı. Ölmüş olarak bulduk. Ulaşamayınca gerekli işlemi yaptım. Polis girdikten sonra kendisine baktım. Kesin ölüm nedenini Adli Tıp söyleyecek. Zaten kalp hastalığı vardı. Halkın içinden bir insandı, sevilen bir insandı. Sokağa çıktığı zaman yakın zamanda bir rol almamasına rağmen insanların ona gösterdiği sevgi onu tek mutlu eden şeydi zaten son zamanlarda. Kalp krizi gibi gözüküyor ama o neticede bir tahmin. Adli Tıp az sonra tam cevabı verecek" diye konuştu.
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