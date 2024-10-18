Ünlü çift, Gala'da da birlikte...
Ekranların ünlü güzellerinden Devrim Özkan ile futbolcu Lucas Torreira, 'Mavi Mağara' filminin galasında aşka geldi.
Galatasaray'ın Urugaylı futbolcusu Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan'ın başrolünde oynadığı Mavi Mağara isimli filmin galasına katıldı.
Özkan'ı galada yalnız bırakmayan Uruguaylı futbolcu, sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı.
PAYLAŞMAYA DOYMADI
Torreira, galada Özkan'ı öptüğü kareyi de yayınladı.
Ünlü futbolcu yayınladığı aşk karelerine; Instagram hesabından Devrim Özkan'ı etiketleyerek, "Aşkımla özel bir gece." ifadelerini kullandı.
Özkan'ı galada yalnız bırakmayan Uruguaylı futbolcu, sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı.
PAYLAŞMAYA DOYMADI
Torreira, galada Özkan'ı öptüğü kareyi de yayınladı.
Ünlü futbolcu yayınladığı aşk karelerine; Instagram hesabından Devrim Özkan'ı etiketleyerek, "Aşkımla özel bir gece." ifadelerini kullandı.