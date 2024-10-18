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Ünlü çift, Gala'da da birlikte...

Ekranların ünlü güzellerinden Devrim Özkan ile futbolcu Lucas Torreira, 'Mavi Mağara' filminin galasında aşka geldi.

Ekleme: 18.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Urugaylı futbolcusu Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan'ın başrolünde oynadığı Mavi Mağara isimli filmin galasına katıldı.

Özkan'ı galada yalnız bırakmayan Uruguaylı futbolcu, sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı.

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Torreira, galada Özkan'ı öptüğü kareyi de yayınladı.

Ünlü futbolcu yayınladığı aşk karelerine; Instagram hesabından Devrim Özkan'ı etiketleyerek, "Aşkımla özel bir gece." ifadelerini kullandı.

Ünlü çift, Gala'da da birlikte...
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