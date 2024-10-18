Konser ücreti belli oldu!

Geçtiğimi hafta bir davette görüntülenen Şevval Sam, kadın cinayetleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları es geçmişti. Cevap vermek istemeyen Sam, tavırları yüzünden tepki çekmişti.Gelen tepkiler artınca Şevval Sam cevap vermişti. 'Ben bugüne kadar, başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere, toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgâra göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş olarak biri olarak konuşuyorum. O akşam, o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim' diyen Şevval Sam, X gündeminde yeniden yer aldı.Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaştığı iddia edildi. Belediye'nin 2 saatlik konser için Sam'a 5.300.000 TL ödeyeceği iddia edildi ve bir belge ortaya çıktı.Şevval Sam'ın bu ücreti alması sosyal medyada konuşulurken sosyal medyada pek çok kişi de tepki gösterdi.