Yardım çağrısında bulundu

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Söylemezsem Olmaz'a canlı yayınla bağlanan Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Umut Akyürek sosyal medyadan kızının yasaklı madde kullandığını ve kendisini odaya kilitlediğini söyledi.

Umut Akyürek, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Nasıl olalım yani durumu ben videoyla aktardım kendimi her türlü eleştiriye açarak bu sorunluluğu almak zorunda hissettim pek çok ailenin yaşadığı sorunlara isyan etmek istedim ben ve babası 7 senedir çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Türkiye’nin bence en önemli konusu bu madde kullanımının yaşı çok aşağı inmiş. Küçüklüğünden beri zaten hiperaktif bir çocuktu şiddet eğilimi vardı dikkat eksikliği vardı 13 yaşından beri bir şeyler daha yolunda hissetmemeye başladı biz bunu ilk anladığımızda 14 yasındaydı benim başıma gelmek dememek lazım bizde fark eder fark etmez hemen tedaviye başladık. Reşit olduktan sonra bu tür insanların üzerinde tedavi yapmak zor oluyor. O kadar kolay ki her an ulaşabiliyor gençler maddeye. Kurye bile getirebiliyormuş. Narkotik gibi olduk yaşadığımız şeyler yüzünden. Aslında dünyanın en naif çocuğuydu. Sevgisi saygısı son derece yüksek bir çocuk fakat maddeyi içtikten sonra gençler zombiye dönüyor. Aileyle bir şeyleri paylaşmamak için kendince bir koruma kalkanı oluşturuyorlar. Herkesten kopuyorlar. Maddeye nasıl ulaşırım nasıl kullanırım kafasındalar. Şuanda tedavide. yatışa alındı. Bizim evimizin rutini hale gelmişti bu tür olaylar. Ben 7 yıldır işimi yapmıyorum yapmama durumuna geldim. Kaymakamlığa gidildi fakat yaklaşık 3 aydır bu süreci bitiremedik. Kesici aletlerle üzerime geliyor saldırı altına geçiyor. Yaşayan bir ölüye dönüyor ben evladımı tanıyamamaya başladım. Tedavi ettirememek elinizden hiçbir şey gelmemesi dünyanın em zor şeyi. Telefonlara cevap vermiyor çok duyarsız. Daha yanlış şeyler yapmasın diye cebine parayı mecbur veriyorsunuz. Hayatımda ben sigara içmiyorum babası ve bende başımıza gelen şeye bakın. Düzenli kullandığı ilaçları var onları kullanıyor evde kuzu gibi kedileri ve benimle koyun koyuna yatıyoruz. Tek başına bir bireyin aşabileceği bir şey değil desteğe ihtiyacı var. Devletimizin bu konuda bir şeyler yapması lazım, yurtdışından vatandaşların neler getirdiğine bakılması lazım. Yaşı 18‘i geçtiği için hiçbir şey yapamıyorsunuz o kriz anında yumrukluyor kapıları bilekleri morarıyor.

Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul'da açıklamalarda bulundu: Maalesef biz 13 yaşında fark ettik ancak 12 yaşında başlamış. Umutla ben 8 yıldır işimizi bıraktık, güzel mesleğimizi yapamaz hale geldik. Ben bir polis çocuğu olarak 19 yaşındaki bir gencin öldürmesi, kız arkadaşlarını katletmesi. Sürekli bu konularda ülkenin gündemde olması çok üzücü. Gençlerimiz uyuşturucu terörü saldırısı altında. Çocuğumuz madde kullandıktan sonra başka birisine dönüşüyor. Gençlerimizi korumak zorundayız. Biz ailesine, çocuğuna bağlı bir aileyiz. Bunu açıklamak bile beni çok yaralıyor. Bunların olacağını biliyorduk. Devletimiz güçlü bir devlet lütfen çocuklarımıza sahip çıksınlar. Biz bile ne olduğunu bilmiyorduk, kızımdan sonra hepsini çok iyi öğrendim. Kızım ağırlıkla rap müzik dinler dövmeci mecralarda bulunuyor ve madde kullanımını tetiklediğini düşünüyorum. Biz eleştirmek istemedik ama ne yazık ki öyle. O maddeyi içtiğimiz zaman siz de yaparsınız bende yaparım aynı şeyi canice falan katledildi diye bir şey yok. Biz dünkü insanlar değiliz biz çocuğumuzu kurtarmaya çalışıyoruz