Ünlü şarkıcı anne oluyor

2022'nin Eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi kabul eden ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz temmuz ayında da Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yapmıştı.Rüya gibi bir düğünle evlenen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Karsu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıkladı:"Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!"Bu güzel haber sonrası takipçilerinden Karsu'ya tebrik mesajları yağdı.