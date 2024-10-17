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Nilperi Şahinkaya'dan ayrılık açıklaması!

Sevgilisi Emre Yusufi ile olan ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona eren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, ayrılık açıklamasıyla gündem oldu.

Ekleme: 17.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, son günlerde özel hayatıyla gündeme geliyor.

Şahinkaya, uzun süredir birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'den ayrıldı.

Nilperi Şahinkaya'dan ayrılık açıklaması!

"ARA VERDİK DİYELİM"

Emre Yusufi ayrılık üzerine yaptığı açıklamada, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim." ifadelerini kullanmıştı.

Şahinkaya, kadrosunda yer aldığı Gelin Takımı filminin galasında özel hayatına dair soruları yanıtladı. Emre Yusufi ile net bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden oyuncunun açıklaması sosyal medyayı salladı.

KADEMELİ AYRILIK

Şahinkaya, 'Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli… Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu tüm Türkiye'ye sunacağım. Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılarak... İki tarafından kabullendiği bir ayrılık türü efendim.' dedi.

Nilperi Şahinkaya'dan ayrılık açıklaması!

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