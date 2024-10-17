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Demet Akalın'ın kızından kötü haber!

Demet Akalın'ın kızı Hira, okulunun gerçekleştirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarında ailesini korkutan bir kaza yaşadı.

Ekleme: 17.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Türkiye gündemine dair yaptığı açıklamalar ve eleştirileriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, yüreği ağzına geldi.

TERS TAKLA ATARKEN OLDU

Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızı Hira, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında görünmez bir kaza yaşadı. Ters takla atarken iki el bileği birden kırıldı.

Tatil için Paris'te olan Akalın, haberi alır almaz apar topar İstanbul'a döndü. Demet Akalın önümüzdeki günlerde kızı Hira adına Siirt'e okul içine park yaptıracağını duyurmuştu.

Demet Akalın'ın kızından kötü haber!
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