Zeynep Sever Demirel rekor kırdı!

3. kez hamile olan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, ilk kızında 30 kilo, ikincisinde 25 kilo almıştı. Belçika eski güzeli, bu hamileliğinde yediklerine dikkat ettiğini fazla kilo almak istemediğini dile getirmişti.20’nci haftasına giren Zeynep Sever Demirel, son beş haftada beş kilo alarak kendi rekorunu kırdığını ifade etti:HAYALLER ÇÖP"Durum güncellemesi!!! Yolun yarısından bildiriyorum. 5 haftada 5 kilo alarak kendi rekorumu kırıyor, bu defa belki daha az kilo alırım hayallerini siyah poşete koyup çöpe atıyorum.Yapı denen bişey var demek ki kardeşim. Ama en azından spora ve sağlıklı beslenmeye devam…Bu hafta detaylı ultrason randevumuz var. Pelvik ağrılarım başladı şimdiden bir bu kadar daha var Zeyno ha gayret diyorum."İki kızları bulunan ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini hala açıklamadı.