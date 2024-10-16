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Yeni görünümüne yorum yağdı

19 yıl sonra Victoria's Secret defilesinde yürüyen Adriana Lima yeni görünümüyle gündem oldu.

Ekleme: 16.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
3 kez anne olan en son çocuğunu 2022 yılında dünyaya getiren 43 yaşındaki ünlü model Adriana Lima, hamilelik kilolarıyla medyada fazlaca yer almıştı.

Aldığı kilolar ve yüzündeki değişimle çok konuşulan Lima, şimdi de yeni görüntüsüyle şaşırttı.

Eskisi kadar marka değeri olmasa da gösteri dünyasının en ünlü şovu olarak nitelendirilen "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formattıyla hayranlarına sürpriz yaptı.

"Meleklerin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra yeniden düzenlendi.

19 YIL OLDU

Markanın en ünlü meleği Lima, tam 19 yıl sonra bu marka için podyuma çıktı. Son olarak 2018 yılında podyumda boy gösteren ünlü model yine sosyal medyayı salladı.

"YİNE OLAY"

Adriana Lima'nın son haline sosyal medyada çok konuşuldu. Lima için; 'efsane geri dönmüş', 'resmen özüne dönmüş', 'harika görünüyor', 'yine olay' gibi yorumlar yapıldı.

Yeni görünümüne yorum yağdı
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