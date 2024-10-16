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Ünlü oyuncu şoku yaşadı!

Oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde talihsiz bir kaza yaşadı. Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü pastasının mumlarını üflerken saçlarını yaktı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Ekleme: 16.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, dün doğum günü kutladı.

Eşi Emir Ersoy'un doğum gününü kutlayan Gökçe Bahadır, sosyal medyada oldukça romantik bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu ve eşi akşam yakın arkadaşlarıyla bir kutlama yaptı.

SAÇLARINI YAKTI

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü pastasının mumları üflerken saçlarını yaktı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Ünlü oyuncu şoku yaşadı!
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