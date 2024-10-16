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Survivor yarışmacısından acı haber!

Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanserine yenik düştü..

Ekleme: 16.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da dikkat çeken yarışmacılardan biri de Hasan Yalnızoğlu olmuştu..

Yalnızoğlu, gönüllüler ekibinde yer almasına karşın aslında bugüne dek popüler gösterilerde hep önde oldu.

"Survivor" ve "Anadolu Ateşi" ile geniş kitleler tarafından tanınan Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber geldi..

Survivor Hasan, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 50 yaşındaki Yalnızoğlu, 7 yaşında bir kız çocuğu babasıydı.

CENAZE NAMAZI ŞAKİRİN CAMİSİ'NDE KILINACAK

Sanatçının cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camisi'nde kılınacak.

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR

20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başlayıp aynı zamanda futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da kendini kanıtladı. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev aldı. 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu. 2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açmıştır. 2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı.

2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır. 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olmayı başardı.

Survivor yarışmacısından acı haber!
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