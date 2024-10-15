Ünlü oyuncu Türkiye'ye geliyor!

Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar ve Harry Potter serisi gibi yapımlarla ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğa ara verdiğini açıklamıştı.10 yaşından beri beyazperdede birçok karaktere hayat veren Watson, "Oyunculuktan uzaklaştığım için çok memnunum çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum" demişti.Aktivist kişiliğiyle de öne çıkan Emma Watson'ın Türkiye'ye geleceği ortaya çıktı.İki gün Türkiye’de kalacağı öğrenilen sanatçının, İstanbul ve Ankara’ya gideceği belirtildi. Filmin yapımcısı Sezai Koçak, “İki gün kalacak. İstanbul ve Ankara’daki bazı tarihi yerleri gezecek. Proje Ankara’da çekilecek. Sete kasım ya da şubat ayında çıkılacak” dedi.