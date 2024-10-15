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Beyaz Gazete
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Son haline yorum yağdı!

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Sibel Turnagöl, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekleme: 15.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
16 yaşında katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Sibel Turnagöl, en son uzun soluklu TV programlarında da sunucu olarak karşımıza çıkmıştı.

Son haline yorum yağdı!

EVLENİNCE İŞİ BIRAKTI

2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl, uzun zamandır gözlerden uzakta sakin bir yaşam sürüyor.

Turnagöl şimdi ise yeni mesleği ve son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeşilçam'ın efsane isminin, son olarak Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtığı biliniyor.

YEMEK YAPIYOR

Mekanda hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi dahi yapıyor. Turnagöl, restoranında kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor.

Turnagöl'ün son haline sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü isme; 'Yaşlanmamış', 'Yıllar ona yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

Son haline yorum yağdı!
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