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Beyaz Gazete
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Sevgili kriterini açıkladı!

Uzun zamandır kalbi boş olan Murat Boz'a bir sevgilide ne gibi özellikler aradığı sorusu soruldu.

Ekleme: 15.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da gerçekleşen Kültüryolu Festivali'nde tatsız bir an yaşayan ünlü şarkıcı Murat Boz, bugün bir galaya katıldı.

"ENERJİ İŞİ"

Galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcıya sevgili için aradığı kriter soruldu. Murat Boz bu soruya, "Bu iş biraz enerji işi. Biraz karşılıklı birbirini tanıma… Gönlü güzel olsun. Birlikte yaparız. Yeter ki aynı yolda yürümeye baş koymuş olalım." dedi.

Sevgili kriterini de açıklayan Murat Boz, "Gönlü güzel olsun!" demekle yetindi.
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