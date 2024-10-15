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Sahnede korku dolu anlar!

Geçtiğimiz haftalarda çocuklarından birini evlendiren ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, İzmir sahnesinde panik dolu anlar yaşadı.

Ekleme: 15.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Düğünlerin vazgeçilmez isimlerinden 9 çocuk babası 61 yaşındaki şarkıcı İzzet Yıldızhan, İzmir'deki bir otelde sahneye çıktı. Onlarca kişiye sevilen şarkılarını okuyan Yıldızhan, talihsiz bir kaza yaşadı.

Şarkı okuyan Yıldızhan, bozulan lazer cihazının altında durunca ceketi yandı.

Dumanların çıkmasıyla neye uğradığını şaşıran Yıldızhan, şarkısını söylemeye devam etti.

ŞARKIYI BİTİRMEDEN GİTMEDİ

O anlarda profesyonelliğini bozmayan Yıldızhan, şarkı biter bitmez sahneye ara vermek zorunda kaldı.

Kulise giderek yanan sırtına buz tedavisi uygulayan Yıldızhan, yeni bir ceket giyerek sahneye yeniden çıktı.

"YANDIM"

Magazin Şenliği'nde yer alan habere göre; yaşadığı durum hakkında konuşan Yıldızhan'ın, “Bu lazeri bir daha düğünlerde takmasınlar, yandım. Ceketin parasını kimden alacağız şimdi?” sözleri herkesi gülümsetti.

Sahnede korku dolu anlar!
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