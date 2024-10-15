Ankaralı Turgut, Söylemezsem Olmaz'a özel açıklamalarda bulundu!

Ankaralı Turgut” Şuan da tedavim devam ediyor, bir de bunlarla uğraşıyorum. Ben kızımın yanında kalıyorum, o bana sahip çıkıyor. Diğerleri hep iftira atıyorlar, yalan dolan hep. Kızımın evine arabasına çökmeye çalışıyorlar. Biz çıkarız seni başında rezil ederiz, bana yönelik bir şey değil kızıma da aynısı yapılıyor. Bunlar parayı topladı arabayı aldı. Biz ödemeyi yapalım, babamın arabası sonuçta olarak düşünüyorlar. Babamın kartlarından bugün 500 çıksın razıyım. Böyle bir hesap yok öyle bir para gelmedi. Sağlık bakanlığı onaylı ama biz ilacı veremiyoruz diyorlar. Saçma sapan şeyler yapmaya çalışıyorlar bende bilmiyorum. Sağ olsunlar bana destek oldular. Ben işe gidemiyorum, ben nefes alamıyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşup stüdyoya gidip şarkı yapmak istiyorum. Çoğu sanat camiasından aranmayı beklerdim arayan 1-2 kişi var onlardan da Allah razı olsun.Hande Sarıoğlu' Anladığımız kadarıyla bu açıklamaların şuan yapılma sebebi çok yakın bir zaman da alınmış bir araba. 2 hafta içinde alındığı için sosyal medya da böyle paylaşımlar yapılıyor ayrıca 26 yıldır ben damadıma baktım diyorsunuz. Kamuoyuna sizi rezil etmeye çalışıyorlar ama kendileri rezil oldular. Siz kendinizi üzmeyin onlar komşularının yüzüne bile bakamayacaklar. Bakın biz sanatçılarımızın bu hayatlarını ekranlarınıza sunuyoruz. Özcan Deniz kardeşleri ile para için birbirlerine girdiler. Aralarında konuşmaları gereken bütün kirli çamaşırları bize döktüler. Aynısının bir benzeri Ankaralı Turgut'un başına geldi, rezil ettiniz kendinizi.Didem Delen' Kendi çocuklarından bu acıyı çekmesi çok kötü. Aynı kandan ve candan. Gerçekten çok acı. Umarım kimsenin yanına kalmaz. gözleri dönmüş gibiler.Bilal Özcan” Anne ve babaya of bile demeyeceksin. Adam hayattayken arayan soran yok. Biz cenazeye kimler geldi gitti diye düşünüyoruz. Adam yaşarken böyleyse ilerisini düşünmek istemiyorum.Pınar Eliçe” Evlatlarından biri hiç umurumda değil. Ankaralı Turgut önemli benim için. Ah bu para neler kadir. Eskiden ihtiyaçlar bir şekilde giderilirdi şimdi aileler yıkılıyor.