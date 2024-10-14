Ufuk Özkan'ın nafaka isyanı

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan, sağlığına kavuştu.Türkiye'de önemli projelerde yer alan ve şimdilerde de tiyatro alanında kendisini gösteren Özkan, 2 sene önce ise boşandı.2005 yılında evlendiği Nazan Özcan'dan ayrılan Ufuk Özkan, nafaka ödüyor. Özkan, ödediği nafakanın artmasına ilişkin konuştu ve belirlenen rakamları kazanmadığını söyledi.Özkan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:Minimal yaşayamıyorum. Biliyorsunuz, 2 sene önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım.Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem. Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum.Sabah'ın haberine göre Ufuk Özkan'ın devam eden açıklamasında şu detaylar yer aldı:Sağlığımın kıymetini yaşadıklarımdan sonra çok daha iyi anladım. Özel hayatımda da çok gezen, tozan biri değilim. İşten eve evden işe giden bir adamım. Tiyatro oyunum için gittiğimiz yerlerde bile çok dışarı çıkmıyorum.Otelden oyuna gidiyorum. Bir de şu var tabii, şimdi her an sizinle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bir oyuncu için halktan ilgi görmek çok güzel tabii ama. Bazen de uygun olmuyorsunuz. Ben de hayır diyemediğim için zaman zaman sıkıntı yaşıyorum.