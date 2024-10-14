Sinan Akçıl'dan Savunma Sanayii'ne destek!

Savunma sanayiine ilişkin AK Parti milletvekilleri harekete geçti ve bazı değişiklikler için kanun teklifi hazırlandı.Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.Bu kanun teklifine göre Savunma Sanayii Fonu için bazı destekler yapılacak. Onlardan biri de 100 bin TL üzeri limiti olan kredi kartları için 750 liralık destek ödemesi alınmasıydı."ÜLKEMİN SAVUNMASI İÇİN 750 TL VERMEYECEKSEM UTANIRIM"Konuyla ilgili sanatçı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından destek açıklamasında bulundu.Akçıl açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 tl ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan, anneannelerimden utanırım...