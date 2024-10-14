Şevket Çoruh'tan esprili yorum!

Yıllardır ekranlarda olan fenomen yapımlardan Arka Sokaklar'ın oyuncularından İlker İnanoğlu gündem oldu.Emniyet müdürü Engin'e hayat veren İlker İnanoğlu, sosyal medyada fazlasıyla filtre yaptığı bir pozunu paylaşınca fena dile düştü.FİLTRELİ İLKERKaresini yayınladıktan sonra pişman olan İnanoğlu, paylaştıktan kısa süre sonra paylaşımı sildi.Ünlü oyuncunun o karesi hızlıca yayıldı ve dile düştü.Arka Sokaklar'dan rol arkadaşı Şevket Çoruh da elbette dayanamadı.ŞEVKET ÇORUH YORUM YAZDIFazlasıyla filtreden tanınmayan arkadaşı İlker İnanoğlu'na kelime şakası yapmadan duramayan Çoruh, paylaşıma 'İlker İnanamıyorumoğlu' yorumunda bulundu.