Oğuzhan Koç'un sürpriz aşkı bakın kim!

2022 yılında Demet Özdemir ile evlenip bir yıl sonra boşanan Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü şarkıcı oyuncu Hazal Subaşı ile birlikte olduğunu yakın arkadaşları Berfu Yenenler ve Berkay Şahin'in paylaşımlarını alıntılayarak duyurdu.Oğuzhan Koç'un yeni ilişkisinin ortaya çıkmasında Berkay Şahin'in sosyal medya paylaşımlarının büyük rolü oldu.Şahin, Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın fotoğraflarını "Çok seviyorum" notuyla takipçileriyle paylaştı.Ayrıca Berfu Yenenler de bu mutluluğa katılarak çiftin aşkını destekleyen paylaşımlar yaptı. Bu hareketler aşklarının kamuoyuna duyurulmasında önemli bir adım oldu.Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Hazal Subaşı'nın daha önce oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı ile bir ilişkisi vardı.Ancak çift ayrılma kararı almıştı.Hazal Subaşı, ayrılık nedenine dair sorulan sorulara "Konuşarak ayrıldık, arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık..." şeklinde yanıt vermişti.Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın ilişkilerinin ne zaman başladığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve dostlarının destekleri çiftin birlikte olduklarını gözler önüne serdi.Aşk dolu anlarıyla gündeme gelen Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla dikkat çekmeye devam edecek gibi görünüyor.