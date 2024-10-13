  • USD: 34,16 - 34,22
  • EURO: 37,37 - 37,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Kraliçe' adayları Antalya'da

Antalya'da bu yıl 18'incisi düzenlenen güzellik yarışmasının kampında yer alan 43 ülkeden 'kraliçe' adayları, kentin turistik yerlerini gezdi. Güzeller, akvaryumda köpek balıklarıyla fotoğraf çektirip, biberonla balık besleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Ekleme: 13.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da düzenlenecek '18. Miss Aura International' güzellik yarışmasının kampında yer alan güzeller, moral ve eğlence amaçlı kentte gezi yaptı.

Deniz canlılarının yer aldığı akvaryumda köpek balıklarıyla fotoğraf çektiren, su altı dünyasındaki farklı türleri gözlemleyen güzeller, vatoza yem atıp, biberonla balık besledi.
Güzeller daha sonra eksi 17 derecedeki kar odasında botla buzda kaymanın keyfini yaşadı.

Kentin turistik yerlerini gezen güzeller, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare manzarasıyla fotoğraf çektirdi.
Kamp süresince çeşitli aktivitelere katılan güzeller, kent turunun ardından görme engelli bireylerin eğitim gördüğü kurumu ziyaret edip, çeşitli ikramlarda bulundu, onlarla sohbet ederek moral verdi.

Ülkelerindeki yarışmalarda dereceye girerek Antalya'daki yarışmaya katılmaya hak kazanan 43 ülkeden güzeller, 18 Ekim'de birincilik için podyuma çıkacak.

Yarışmada Türkiye'yi Antalya'dan Gizem Çelik temsil edecek.

'Kraliçe' adayları Antalya'da


'Kraliçe' adayları Antalya'da
Diyarbakır'da DEM Parti'den alçak provakasyon: Bebek katili lehine slogan attılar
Edirne'den Hakkari'ye zehir tacirlerine aman yok! 284 kilogram metamfetamin ve 80 kilogram kokain ele geçirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin çağrısı
Mustafa Destici'den Savunma Sanayi Fonu'na destek
2025 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! İşte ilk konuşulan rakam! Asgari ücret ne kadar olur?
Dışişleri'nden ABD'nin Suriye kararına tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor
Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kabinede değişiklik olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Köfteci Yusuf' değerlendirmesi: Bakanlığımızın işlemleri yargısal denetim altında
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz'a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var
YÖK ve MASAK'tan öğrencilere ortak uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenilenme' mesajı: Güçlenmiş olarak yolumuza devam edeceğiz
IMF'den çarpıcı Türkiye değerlendirmesi! Adım adımv
İBB’nin paraları böyle buharlaşıyor: 26 ihalede 452 milyonluk yağma
Bakanlık yeni listeyi yayınladı! Bu firmalardan ürün alanlar dikkat: Zeytinyağında zararlı boya tespit edildi
Kalpli logo sevdası milyonlara patladı! CHP'li başkanın ilk icraatına tepkiler çığ gibi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 53 ilde 'Narkoçelik-43' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Ulaşımda çile bitmiyor: ‘Metro tünelindeki yangına vatandaş isyan etti’
Meteoroloji 10 il için uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 10 il için uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

1 haftada 2 milyon 912 bin araç denetlendi

1 haftada 2 milyon 912 bin araç denetlendi

20 yıl sonra görüldü: Duyanlar korku içerisinde...

20 yıl sonra görüldü: Duyanlar korku içerisinde...

Bilim insanlarından şaşırtıcı keşif: Sivrisinekler insanları takip etmek için kızılötesi kullanıyor

Bilim insanlarından şaşırtıcı keşif: Sivrisinekler insanları takip etmek için kızılötesi kullanıyor

YouTube açıklama yaptı: Reklamı atla butonu kaldırılıyor mu

YouTube açıklama yaptı: Reklamı atla butonu kaldırılıyor mu

Mısır tarlasında oluştu! Görenler şaşkına döndü

Mısır tarlasında oluştu! Görenler şaşkına döndü