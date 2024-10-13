  • USD: 34,16 - 34,22
  • EURO: 37,37 - 37,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burak Özçivit'in 20 milyonluk oyuncağı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, arkadaşlarıyla akşam yemeğine yeni aldığı 20 milyonluk lüks arabasıyla geldi. Ünlü çift, kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri hakkında düşüncelerini paylaşarak, "Herkes gibi üzülüyoruz bir an önce bu şiddetin bitmesini istiyoruz" dedi.

Ekleme: 13.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 13.10.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. İkili, arkadaşlarıyla akşam yemeğine yeni aldığı 20 milyonluk lüks arabasıyla geldi.

Yurt dışı seyahatlerinin devam edeceğini söyleyen Özçivit, "Eve de vakit ayırıyoruz, yurtdışına da vakit ayırıyoruz, ikisi de devam ediyor" dedi. Kadın, çocuk ve hayvan cinayetleriyle ilgili soruya Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" diyerek derin üzüntüsünü dile getirdi.

Burak Özçivit ise, "Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz" ifadelerini kullanarak bu toplumsal sorunların çözümüne dair ümitlerini belirtti.

ARABA KOLEKSİYONU
Mekan çıkışı, Fahriye Evcen'e, eşinin spor araba merakıyla ilgili düşünceleri sorulduğunda Burak Özçivit, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok," cevabını verdi. Fahriye Evcen ise, "Ben de seviyorum" diyerek eşini destekledi.

Burak Özçivit'in 20 milyonluk oyuncağı!
Diyarbakır'da DEM Parti'den alçak provakasyon: Bebek katili lehine slogan attılar
Edirne'den Hakkari'ye zehir tacirlerine aman yok! 284 kilogram metamfetamin ve 80 kilogram kokain ele geçirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin çağrısı
Mustafa Destici'den Savunma Sanayi Fonu'na destek
2025 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! İşte ilk konuşulan rakam! Asgari ücret ne kadar olur?
Dışişleri'nden ABD'nin Suriye kararına tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor
Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kabinede değişiklik olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Köfteci Yusuf' değerlendirmesi: Bakanlığımızın işlemleri yargısal denetim altında
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz'a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var
YÖK ve MASAK'tan öğrencilere ortak uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenilenme' mesajı: Güçlenmiş olarak yolumuza devam edeceğiz
IMF'den çarpıcı Türkiye değerlendirmesi! Adım adımv
İBB’nin paraları böyle buharlaşıyor: 26 ihalede 452 milyonluk yağma
Bakanlık yeni listeyi yayınladı! Bu firmalardan ürün alanlar dikkat: Zeytinyağında zararlı boya tespit edildi
Kalpli logo sevdası milyonlara patladı! CHP'li başkanın ilk icraatına tepkiler çığ gibi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 53 ilde 'Narkoçelik-43' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Ulaşımda çile bitmiyor: ‘Metro tünelindeki yangına vatandaş isyan etti’
Meteoroloji 10 il için uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 10 il için uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

1 haftada 2 milyon 912 bin araç denetlendi

1 haftada 2 milyon 912 bin araç denetlendi

20 yıl sonra görüldü: Duyanlar korku içerisinde...

20 yıl sonra görüldü: Duyanlar korku içerisinde...

Bilim insanlarından şaşırtıcı keşif: Sivrisinekler insanları takip etmek için kızılötesi kullanıyor

Bilim insanlarından şaşırtıcı keşif: Sivrisinekler insanları takip etmek için kızılötesi kullanıyor

YouTube açıklama yaptı: Reklamı atla butonu kaldırılıyor mu

YouTube açıklama yaptı: Reklamı atla butonu kaldırılıyor mu

Mısır tarlasında oluştu! Görenler şaşkına döndü

Mısır tarlasında oluştu! Görenler şaşkına döndü