Yiğit Poyraz Dominik yolcusu!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz yeniden gündeme geldi. Survivor yarışmasına katılmasının ardından adını duyuran ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Yiğit Poyraz cephesinden yeni bir haber var.Yiğit Poyraz'ın Survivor 2025 kadrosuna dahil olduğu iddia edildi. Survivor Poyraz ile ilgili haber sosyal medyada gündem oldu.Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.