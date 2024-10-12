Tüm kategorilerde birinci oldu

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem başrolünü oynadığı İnci Taneleri, yeni sezona çok konuşulacak bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk bölümü, tüm kategorilerde reyting birincisi olurken, sosyal medyada da gündem oldu. Açılış sahnesinde Azem'in saçı sakalı ağarmış şekilde yeniden hapiste görülmesi, İnci Taneleri kitabının yazarı olarak hapistekilere yaşadıklarını anlatması dikkat çekti.İlk sezonuyla Türkiye'nin konuştuğu Kanal D dizisi İnci Taneleri, ikinci sezona da bomba gibi girdi. Dizinin 18'inci bölümünde Nehir (Sera Kutlubey) ve Cihan (Kubilay Aka) annelerinin doğum gününü kutlamak için mezarlığa gittiğinde babaları Azem ile karşılaştı. Azem, yıllardır hayalini kurduğu bu anın mutluluğunu yaşarken Nehir'in verdiği sert tepkiyle yıkıldı. Nehir, Cihan'ın Azem'i çağırdığını anlayınca kardeşini seçim yapmaya zorladı.Dilber, (Hazar Ergüçlü) Zerre (Orkuncan İzan) ve Yıldız (Ümit Beste Kargın) yolda yürürken karşılarına Zahir (Mustafa Yıldıran) çıktı. Geceyi nerede geçirdiklerine dair Dilber'den hesap soran Zahir, sokak ortasında yine olay çıkarttı. Zahir, Dilber'i tam öldürmeye yeltenirken Zerre yere düşen silahı aldı. Yıldız ise tetiği çekip Zahir'i vurdu.Hem Zahir'in adamları hem tefecilerden saklanmaya çalışan Dilber, Zerre ve Yıldız nereye kaçacaklarını bilemezken Nergis araya girerek "Nehir'in düğün davetine icabet edeceğiz. Göcek'e gideceğiz" dedi.İnci Taneleri final sahnesinde Azem, Nehir'in düğününe davetli olmadığı için Cihan'a eşinin inci kolyesini Nehir'e takması için verdi. Annesinin kolyesini eline alan Cihan, duygusal anlar yaşadı. Baba ve oğlun yakınlaştığı anlar, Reyyaz'ın (Selim Erdoğan) adamları tarafından bölündü. Reyyaz'ın adamları, Güngör'ün kafesine silahlı saldırıda bulunarak Cihan'a gözdağı verdi.TÜM KATEGORİLERDE ZİRVEDEİnci Taneleri'nin 18'inci bölümü izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm, üç kategoride de yüksek izlenme oranlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dramatik sahneleri ile göz dolduran ilk bölüm, sıra sosyal medyada da gündem oldu.