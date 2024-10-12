Nusret'ten 'domuz eti' göndermesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonucunda meşhur köfte zinciri Köfteci Yusuf’un ürünlerinin bazılarında dana eti yerine domuz eti kullanıldığı tespit edilmişti.Bakanlık denetiminde çıkan domuz eti gerçeği Türkiye’de geniş yankı bulmuş ve Köfteci Yusuf’ta yemek yiyenler Alo Fetva Hattı’nı arayarak bilmeden domuz eti yemenin günah olup olmadığını öğrenmek istemişti.Ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe’den de bu olayla ilgili bir paylaşım geldi.Nusret, ‘Kalite hiçbir zaman pahalı değildir’ diyerek’ Köfteci Yusuf’a gönderme yaptı.Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nusret, bu videoya düştüğü notla dikkat çekti.Videolu paylaşımına; ‘Kalite hiçbir zaman pahalı değildir. Siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli.’ notunu ekleyen Nusret’in bu paylaşımı gönderme olarak yorumlandı.