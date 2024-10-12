Defne Joy Foster itirafı

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, annesini canlandıran Defne Joy Foster hakkında konuştu. Jennifer Boyner, Defne Joy Foster ile ilgili "Biz onunla çok zaman geçirdik. Ve bence en doğal hakkım onun hakkında yorum yapmak. İnsanlar bunu gündem olmak için yapıyorsunuz dendiğinde irite oluyorum" dedi.

2000'li yıllara damgasını vuran ve halen daha tekrar bölümleri ilgiyle izlenen Sihirli Annem dizisi oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor. Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterine hayat vermiş olan Jennifer Boyner katıldığı bir YouTube kanalında Defne Joy Foster hakkında samimi açıklamalarda bulundu.Foster hakkında da duygularını paylaşan Boyner, "O zamanlarda kanlı canlı yanımızda olduğundaki enerjisi bambaşkaydı. Hemen atmosferin enerjisi değişirdi. Defne abla herkesle çok rahat sohbet eder, o yönünü çok örnek alıyorum ve özlüyorum.Çok haber çıkıyor hakkımda. Defne ablayla ilgili konuşmaya tereddüt etmiştim. Biz onunla çok zaman geçirdik. Ve bence en doğal hakkım onun hakkında yorum yapmak. İnsanlar bunu gündem olmak için yapıyorsunuz dendiğinde irite oluyorum" diyerek hislerini dile getirdi.