Tuba Büyüküstün'den olay paylaşım!

2004 yılında Kanal D'de yayınlanan unutulmaz dizi Çemberimde Gül Oya dizisiyle hayatımıza giren Tuba Büyüküstün son olarak bir dijital platformda karşımıza çıkmıştı. Altın Portakal Film Festivali'ne giden Tuba Büyüküstün yıllar sonra Şerif Sezer ile bir araya gelmişti.Büyüküstün, yıllar sonra Çemberimde Gül Oya dizisinde annesini oynayan Şerif Sezer ile de yan yana görüntülenmişti. Ünlü oyuncu o anları Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmemişti.SAÇLARINI KESTİSosyal medyayı aktif kullanan Tuba Büyüküstün bu kez saçlarını kendi kestiği anları paylaştı. O anlara Tuba Büyüküstün, "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine..." notunu düştü. Tuba Büyüküstün bu paylaşımı sosyal medyanın da gündemine oturdu.