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Serenay Sarıkaya'dan fiyat açıklaması

Lüks evindeki leopar desenli koltuğunun 600 bin TL olduğu söylemlerinin üzerine Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 11.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü AD (Architectural Digest) dergisine kapak oldu.

Burada evini sergileyen Sarıkaya, leoparlı koltuğu ile herkesin diline düştü.

Evinin kendisi için bir sığınak olduğunu söyleyen Sarıkaya, leoparlı koltuğunun fiyatına dair açıklama yaptı.

Sarıkaya yaptığı açıklamada koltuğunun fiyatının 600 bin TL olmadığını söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

'GARİP ŞEYLER YAZILIYOR'

Çok tutarsız garip şeyler yazılıyor. Onlar gerçeği yansıtmıyor. İlk defa böyle bir şey yaptım. İlk defa bir ev yaptım kendime. Mimar Enis Karavil de çok iyi bir mimar olduğu için böyle bir dergiye birlikte çekim yapma kararı aldık. Evimde mutluyum. Evimin kapılarını açtığım için biraz da tedirgin olmadım değil.

KANEPE İMZA PARÇAM

2. Sayfa'nın haberine göre Serenay devam eden açıklamasında, leoparlı koltuk takıntısı olduğunu da söyledi.

Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum.

Serenay Sarıkaya'dan fiyat açıklaması
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