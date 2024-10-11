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Ayrılık sonrası ilk açıklama

Ben Affleck ile 2 yıllık evliliklerini sonlandıran Jennifer Lopez yaptığı açıklamada, "30 yıllık dersimi aldım" dedi.

Ekleme: 11.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
20 yıl sonra evlenen Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 20 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

İkilinin 20 yıl sonra kavuşmaları hayranlarını sevindirmişti ancak gelen boşanma haberi, herkesi bir hayli şaşırttı.

Lopez, yaşanan ayrılığın ardından bir dergi için röportaj verdi ve duygularını da ilk kez paylaştı.

Lopez duygularını anlatırken, dersini aldığını söylemeyi de ihmal etmedi.

"YALNIZ VE ÇARESİZ"

Lopez verdiği röportajda ayrılık için "Bu çok zor" dedi. Ayrılık sonrası hislerini "yalnız, korkutucu ve çaresiz" olarak tanımlayan Lopez, bu duyguların kendisini güçlendirdiğini belirtti.

"YAŞADIĞIM SÜRECİ ANALİZ ETTİM"

Ayrılığın ardından yaşadığı süreci analiz ettiğini belirten Lopez, "Bu yaz kendime, 'Bunu bir daha nasıl yaşamak istemiyorum?' diye sordum. Küçük küçük inceleyip, 'Tamam, burada hata yaptım, bunu göremedim' dedim" ifadelerini kullandı.

"DERSİMİ ALDIM"

Kendisi ve ilişkileri hakkında konuşan ünlü isim, "İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm ama değildim. Sonunda dersimi aldım; bu sadece 30 yılımı aldı" diye ekledi.

Ayrılık sonrası ilk açıklama
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