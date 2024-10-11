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Ali Atay ile ilgili şaşırtan çıkış!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, samimi açıklamalarda bulundu. Yeni dizi heyecanı yaşayan Hazal Kaya, Ali Atay ile ilgili, "Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız" dedi.

Ekleme: 11.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
34 yaşındaki Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin iki çocukları olmuştu. Her zaman çok konuşulan Hazal Kaya'dan Ali Atay ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Sibel Arna’nın programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay’la ilişkisini anlattı. Hazal Kaya, "Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve kabul ettik bunu." dedi.

Hazal Kaya, "Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. ‘Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun’ diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Atay ile ilgili şaşırtan çıkış!

'Bir hayvan olma şansım olsa balporsuğu olmak isterdim' diyen Hazal Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: Çünkü korku duygusu yok. Yılan yiyor, aslanlara saldırıyor. Ben çok korkak olduğum için bu beni mutlu ediyor. Çok korktuğum için bu kadar korkusuz zannediliyorum. En çok da insanlardan korkuyorum.

Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlamıştı.

1 YILDIR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hazal Kaya, yaklaşık 1 yıldır bir hayranı tarafından tacize uğradığını açıkladı: Detaylı anlatıp yeni vakaları tetiklemek istemiyorum ama yaklaşık 1 senedir ben de şiddete maruz kalıyorum. ‘İmdat’ dediğim, çare bulamadım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın. Ölmeyelim artık.

Kızının doğum gününü kutlayan Hazal Kaya, "Canım kızım, kalbim Süreyya’m. Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu hala inanamıyorum! İyi ki doğdun,iyi ki bizimlesin. Bu dörtlü fotoğraflara baktıkça gözlerim doluyor, sizinle aile olmak ne güzel." yazmıştı.

Ali Atay ile ilgili şaşırtan çıkış!

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