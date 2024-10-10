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Sibel Can'dan çarpıcı açıklama!

Kadın cinayetleri hakkında yöneltilen "Siz, kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt ile dikkat çeken Sibel Can, bir açıklama daha yaptı.

Ekleme: 10.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Son zamanlarda meydana gelen kadın cinayetlerine tepki gösteren isimlerden birisi de Sibel Can oldu.

Sibel Can, yaşanan olaylara tepki gösterdi ancak yaptığı açıklama sosyal medyada olay oldu.

"BEN GÜVENDEYİM"

Sibel Can yaptığı açıklamada, "Çok acı, artık televizyon açmak istemiyorum. Adalet gerçekten yerini bulmalı. Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil.

Bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet yerini bulmalı." dedi.

Sibel Can'dan çarpıcı açıklama!

"GÜVENDEYİM ÇÜNKÜ..."

Sibel Can, daha sonra yaptığı açıklamayla kendini neden güvende hissettiğini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı;

Değer verdiğim tasarımcı Amor Gariboviç’in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak, sorularını yanıtladım… Ben bir sanatçı olarak, toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var.

‘Güvendeyim’in karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı? Manipüle ederek, söylenilen ve anlatılmak istenen şeyi başka anlamlar yükleyerek servis etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

"DUYARLILIĞIM HERKESÇE MALUM"

Son zamanlarda çocuklar ve gençler üzerinden yaşadığımız travmatik olaylardan dolayı milletçe hassasiyetimiz en üst noktada, bunu çok iyi anlıyorum. Bir kadın, bir sanatçı, bir anne olarak; toplumsal konulara, hele ki çocuklara ve gençlere olan duyarlılığım herkesçe malumdur…

Saf kötülüğe karşı, hepimizin, herkesin dili sevgi dili olmalıdır… Her zaman gerçekler ve samimi duygular üzerinden iletişimime devam edeceğim… Umarım kadın ve çocuk şiddeti değil, tüm canlılara karşı zulüm son bulur ve ADALET yerini bulur!
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