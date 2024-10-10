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Kızının yüzünü sır gibi saklıyor!

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te evlenen Eda Ece'den duygusal bir paylaşım geldi. Çocuğu Mina'nın elini paylaşan Eda Ece, "Allah seni tüm kötülerden korusun" yazdı.

Ekleme: 10.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken Eda Ece, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girmişti.

Ece, kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyurmuştu. Güzel oyuncu, 4 Nisan'da kızını kucağına almıştı. Doğumun ardından sosyal medyada paylaşım yapan Ece, 'Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz' notunu yazmıştı.

İlk kez anne olduğunu 'Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz' sözleriyle duyuran Eda Ece, kızına Mina İpek adını vermişti.

Kızının yüzünü sır gibi saklıyor!

YÜZÜNÜ SAKLIYOR

Yüzünü sır gibi saklamaya devam eden Eda Ece, Mina İpek ile ilgili yeni paylaşım yaptı. Mina'nın elini paylaşan ve 'Canımın içi' notunu düşen Eda Ece aynı zamanda 'Allah seni tüm kötülerden korusun' yazdı.

BİNLERCE BEĞENİ ALMIŞTI

Instagram hesabından kızıyla ilk paylaşımını yapan Eda Ece binlerce beğeni almıştı.

Kızının yüzünü sır gibi saklıyor!
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