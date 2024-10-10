Hande Soral'dan çocuk itirafı!
İsmail Demirci ile evliliğinden oğlu dünyaya gelen Hande Soral katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hande Soral, "Çocuk kariyerimi sekteye uğratmadı" dedi.
Son olarak Ateş Kuşları dizisinde rol almış olan Hande Soral önceki akşam düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hande Soral, basın mensupları ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Soral'ın bu evliliğinden oğlu dünyaya geldi.
"HİÇBİR ŞEY SEKTEYE UĞRAMADI"
Anneliğin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini anlatan Soral, "Her şey çok keyifli gidiyor, 2.5 yaşında oldu oğlum. Ali dört aylıktı setlere döndüm, hiçbir şey sekteye uğramadı, sadece ben daha çok yoruluyorum, hem vakit geçirmek hem çalışmak için. Sete de götürüyorum, karavanda büyüdü diyebilirim" şeklinde konuştu.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Soral'ın bu evliliğinden oğlu dünyaya geldi.
"HİÇBİR ŞEY SEKTEYE UĞRAMADI"
Anneliğin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini anlatan Soral, "Her şey çok keyifli gidiyor, 2.5 yaşında oldu oğlum. Ali dört aylıktı setlere döndüm, hiçbir şey sekteye uğramadı, sadece ben daha çok yoruluyorum, hem vakit geçirmek hem çalışmak için. Sete de götürüyorum, karavanda büyüdü diyebilirim" şeklinde konuştu.