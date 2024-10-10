Evlilik sorularına cevap verdi

Engin Akyürek, Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun düğününe katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Engin Akyürek keyifli halleri ile dikkat çekti.Engin Akyürek evlilikle ilgili muhabirlerin sorduğu soruya da cevap verdi.Muhabirler, yakışıklı oyuncu Akyürek'e "Sıra size geliyor diye bir durum var mıdır?" sorusunu yöneltti. Akyürek, "Annem de bu sorunun cevabını çok merak ediyor. Öncelikle birini bulmak gerekiyor bunu gerçekleştirmek için. Bu işler hayırlısı tabi ki. Bu işler... Biraz kader, kısmet meseleleri de var ama bakalım yani" şeklinde konuştu.