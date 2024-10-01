Yalı Çapkını final mi yapacak?

Star TV'de cuma günü ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir başrolü paylaşıyor.3.sezonuyla ekrana gelen Yalı Çapkını'nda Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler diziden ayrılmıştı.Magazincilerin sorularını yanıtlayan Öznur Serçeler, Yalı Çapkını dizisinin final tarihini ağzından kaçırdı.Öznur Serçeler, "Ben ayrılık gibi hissetmedim. Arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Yalı Çapkının yeri bende ayrı. Yalı Çapkını artık benim için belli bir aşamayı tamamlamıştı.Proje zaten bu sezon galiba final yapacak. Dördüncü sezonu olmayacak diye biliyorum ama belki değişebilir." dedi.