Soner Sarıkabadayı'dan müjde!

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başlamıştı.2020 yılında nikah masasına oturan çift, aynı sene ilk çocukları Hasan Matias'ı kucaklarına aldı.BEBEK GELİYORÜnlü şarkıcı ile eşi Madelein Lopez Camelo, son olarak sosyal medyadan paylaştıkları video ile ikinci kez anne baba olacaklarını sevenlerine duyurdu.KARNINI ÖPTÜÜnlü çiftin paylaştıkları videoda, oğulları Hasan Matias’ın elinden tutup yürüdükleri ve daha sonra Soner Sarıkabadayı’nın eşinin karnını öptüğü görüldü."SENİ BEKLİYORUZ"Sarıkabadayı ve eşi yayınladıkları videoya: 'Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor. Bizim küçük bebeğimiz' notunu düştü.