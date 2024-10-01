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Okan Buruk'a Hadise sorusu!

Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Okan Buruk'a yine aşk hayatı soruldu. Hadise'nin adını duyunca gülmeye başlayan ünlü teknik adam sorulara cevap vermek istemedi.

Ekleme: 1.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 1.10.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
17 yıl önce evlenen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş şubat ayında boşandı.

Sessiz sedasız ayrılan ünlü çift, 2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvurmuş ancak daha sonra boşanmaktan vazgeçmişti.

Boşanma haberleri sonrası başarılı teknik direktör, Hadise ile de anılmaya başladı.

Okan Buruk'a Hadise sorusu!

HADİSE İDDİASI YALANLANMIŞTI

Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin yabancı bir yönetmen olduğu konuşulmuştu.

Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Buruk'un keyfinin yerinde olduğu görüldü. Aracına binerken aşk hayatı sorulan Okan Buruk tepkisiyle de dikkat çekti.

OKAN BURUK'UN KEYFİ YERİNDE

Hadise ile aşk iddiaları bir kez daha sorulan Okan Buruk, kahkaha atarak 'Ne iddiası ya?' diyerek tepki verdi.

Okan Buruk'a Hadise sorusu!
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