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Johnny Depp'ten güzel hareket!

Ünlü oyuncu Johnny Depp, İspanya'daki bir hastaneyi Kaptan Jack Sparrow kılığında ziyaret ederek, hasta çocuklarla bir araya geldi.

Ekleme: 1.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 1.10.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Aşk hayatında yaşadığı sorunlar ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Johnny Depp, son zamanlarda ekranlarda görünmüyordu.

Amber Heard ile yaşadığı çekişmeli boşanma sürecinin ardından davayı kazanarak eski neşesine dönen 61 yaşındaki aktör, kalpleri ısıtan bir olaya imza attı.

EN ÜNLÜ ROLÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Johnyy Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiaları üzerine en ünlü filmi Karayip Korsanları'ndan atılmıştı.

Depp'in 'Kaptan Jack Sparrow' karakterini oynayamaması üzerine film serisi devam etmemişti. Depp'in davayı kazanması sonrası tekrar rol teklif edilse de ünlü oyuncunun reddettiği ileri sürüldü.

Johnny Depp'ten güzel hareket!

ÇOCUKLAR İÇİN KORSAN OLDU

Uzun süredir kameralardan uzak duran Johnny Depp, İspanya'nın San Sebastián kentindeki bir hastaneyi ziyaret etti.

Hasta çocuklarla buluşan Depp, tüm günü Kaptan Jack Sparrow kılığında geçirdi.

Ünlü aktörün hasta çocuklarla eğlendiği anları paylaşan hastane şu notu düştü:

Osakidetza'dan ve özellikle Donostia Üniversitesi Hastanesi'ndeki tüm personele, Johnny Depp'e zamanını, desteğini ve enerjisini ayırdığı için sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Johnny Depp'ten güzel hareket!
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