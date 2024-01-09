Ünlü oyuncu Z kuşağına yüklendi

Jodie Foster verdiği röportajda sinema sektöründe çalışan z kuşağı hakkında sert açıklamalarda bulundu. "Çok sinir bozucular" çıkışında bulunan ünlü oyuncu ve yönetmen Jodie Foster, Z kuşağı gençlere tavsiyelerde bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Jodie Foster, Z kuşağı ve genç oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. The Guardian gazetesine konuşan Jodie Foster, Z kuşağına "sinir bozucu" dedi.



Foster, "Gerçekten sinir bozucular, özellikle de çalışma alanında. Onlar şöyle diyorlar: 'Hayır, bugün onu yapmak hissetmiyorum, sabah 10.30'da geleceğim.' Ya da e-postalarda onlara şunu söylüyorum: 'Bunların hepsi yazım kuralları açısından yanlış, kontrol etmediniz mi?' Ve bana şöyle cevap veriyorlar: 'Bunu neden yapayım, bu bir tür sınırlayıcılık değil mi?'



Nasıl rahatlayacaklarını, bu kadar çok düşünmemeyi, kendilerine ait bir şeyi nasıl ortaya çıkaracaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Onların bunu bulmalarına yardımcı olabilirim ki bu, arkasındaki tüm baskıya rağmen hikayenin kahramanı olmaktan çok daha eğlenceli" dedi.



