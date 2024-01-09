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Lüks evini gösterdi!

Paylaşımları, açıklamaları ve klipleriyle adından sık sık söz ettiren Aynur Aydın, çok sayıda kedisiyle yaşadığı evin kapılarını açtı.

Ekleme: 9.01.2024 - 08:54 Güncelleme: 9.01.2024 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Her hafta ünlülerin evine sürpriz ziyaretler yapan Evrim Akın, şarkıcı Aynur Aydın'a konuk oldu.

Ünlü şarkıcının 4 oda bir salon evinin manzarası dikkat çekti.

Anadolu Yakası Fenerbahçe'de 250 metrekare bir rezidansta yaşayan Aynur Aydın'ın, mobilya seçimlerinde eskiyi ve yeniyi bir araya getirdiği görüldü.

Kişisel gelişime önem veriyor

Okumayı seven ünlü şarkıcının kütüphanesinde ağırlıklı olarak kişisel gelişim kitapları bulunuyor.

Evin bir odası tamamen kıyafetleri için ayıran ünlü şarkıcının dolabında sahne kostümleri, yazlık-kışlık giysiler, yüzlerce elbise ve ayakkabılar var.

20 kedi var

Mutfağı ise sade ve şık. Kullanışlı mutfağın dolapları ahşap ve beyaz ile tamamlanmış. Aydın, sokaklardan kurtardığı kedileri evinde misafir ederek başladığı sahiplendirme yolculuğunda, 20 kedi ile birlikte yaşıyor.

4 oda 1 salon yaklaşık 250 metrekarelik evin tamamına yakını kedilerin rahatı için organize edilmiş.
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