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'La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, İstanbul'a yatırım yapıyor

'La Casa De Papel' dizisinde 'Berlin' karakterine hayat veren Pedro Alonso, önceki gün İstanbul'a geldi. Dünyaca ünlü oyuncu, İstanbul'a olan ilgisinden bahsedip, burada yaşamak istediğini belirtti.

Ekleme: 9.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 9.01.2024 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Yayınlandığı 5 sezon boyunca tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran 'La Casa de Papel' dizisinde hayat verdiği 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan 52 yaşındaki Pedro Alonso, önceki gün İstanbul'a geldi.

Boğaz manzaralı ev istiyor

Sık sık İstanbul’a gelen oyuncunun, ev almak istediği öğrenildi. Alonso’nun, Boğaz manzaralı yerlerden ev bakmaya başladığı da ortaya çıktı. Bu konuda arkadaşlarından yardım isteyen sanatçı, önümüzdeki yaz beğendiği evi alarak, bir süre İstanbul’da kalacak.

İstanbul’u sevdi

Bir projesinin çekimlerini de İstanbul’da yapmak isteyen sanatçı, tarihi yerleri ve bazı sokakları incelemeye başladı.

'La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, İstanbul'a yatırım yapıyor
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