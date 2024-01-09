'La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, İstanbul'a yatırım yapıyor

Yayınlandığı 5 sezon boyunca tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran 'La Casa de Papel' dizisinde hayat verdiği 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan 52 yaşındaki Pedro Alonso, önceki gün İstanbul'a geldi.Sık sık İstanbul’a gelen oyuncunun, ev almak istediği öğrenildi. Alonso’nun, Boğaz manzaralı yerlerden ev bakmaya başladığı da ortaya çıktı. Bu konuda arkadaşlarından yardım isteyen sanatçı, önümüzdeki yaz beğendiği evi alarak, bir süre İstanbul’da kalacak.Bir projesinin çekimlerini de İstanbul’da yapmak isteyen sanatçı, tarihi yerleri ve bazı sokakları incelemeye başladı.