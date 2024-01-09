Banu Alkan, siyasete atılıyor

1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan, siyasete atılacağını duyurdu.

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, Oylum Talu'nun sunduğu "Burası Hafta Sonu" programına konuk oldu.



Tarzı, hareketleri ve söylediği her şeyle gündem olan Alkan, yaptığı açıklamalarla ekran başındakileri bir kez daha şaşırttı.



Gelecek planlarından bahseden Yeşilçam’ın yıldızı siyasete atılacağını duyurdu. Çok eki olduğunu söyleyen Alkan, “ Önce milletvekili sonra da sonra da Kültür ve Turizm Bakanı olacağını söyledi.



İşte Banu Alkan'ın programda açıkladığı gelecek planı:



"Kültür ve Turizm Bakanı olacağım"



"Politikaya atılacağım. Milletvekili olduktan sonra bir gün mutlaka Kültür ve Turizm Bakanı olacağım. Çünkü çok donanımlıyım kimse bu yönümü bilmez beni.



"Güzel ve zeki olmaktan yoruldum"



Güzel ve zeki olmaktan yoruldum. 30 - 35 yıl zirvede kalan bir insan nasıl akıllı olmaz. Dünyanın en zeki insanlarıyla boğuştuk, dünyanın en zeki insanı yazar, gazeteciler ve yönetmendir."