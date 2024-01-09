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Beyaz Gazete
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Ayrılık sebepleri belli oldu!

Ünlü futbolcu Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı sona erdi. Sürekli mutluluk pozları yayınlayan çifti, Torreira'nın kaldığı rezidansta kavga ettiği ortaya çıktı.

Ekleme: 9.01.2024 - 08:49 Güncelleme: 9.01.2024 - 08:50 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, ilişkilerini üç ay önce itiraf etmiş ve sosyal medyada birlikte pozlarını paylaşmaya başlamışlardı.

Her şeyi sildiler

Evlenmeleri beklenen çiftten kötü haber, geçtiğimiz günlerde geldi. Torreira ile Özkan'ın ilişkisinin sona erdiği ortaya çıktı. İkilinin sosyal medya hesaplarından birlikte yer alan fotoğrafları kaldırması sonrası, birbirlerini takip etmeyi bıraklamaları dikkat çekti.

'Aramızda Kalmasın' programında çiftin ayrılık nedeni konuşuldu. Sunuculardan Müge Dağıstanlı Erdoğan, ayrılığın perde arkasına dair şu ifadeleri kullandı:

"Rezidansta kavga"

"Herkes evlilik haberi beklerken, ayrılık haberi geldi... Konuşulanlara göre Torreira'nın rezidansından sabaha karşı bağırış, kavga sesleri geldi. Özkan'ın hıçkırıklarla ağlaması da duyuldu.

Ayrılığın perde arkasına dair sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Söylenenlere göre Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı. 400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bu istekler arasındaydı.

3 milyon TL harcadı

Torreira, harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. Torreira'nın takımdan alacağı ücrette aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı. İkili bu nedenle tartıştı ve kavga büyüdü.

Murat Boz etkisi

Sosyal medyada ayrılığa, Murat Boz'un 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında Devrim Özkan'a serenat yapmasının sebep olduğu da konuşuldu."
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