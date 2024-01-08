Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Uzun süredir kanserle mücadele eden Uzel’in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye’ye getiriliyor."EN İYİ ARKADAŞI KAYBETTİM BUGÜN!"Acı haberi yakın dostu Sedef İybar duyurdu:Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün. Bir yerlerde yeniden buluşuncaya kadar Yüksel abla.UZUN ZAMANDIR KANSER İLE MÜCADELE EDİYORDUKızı Arzu ve torunu Nur Kemal’le birlikte Güney Afrika’da mutlu bir hayat sürdüğünü söyleyen Yüksel Uzel’in geçen yıl bir beyin ameliyatı daha geçirdiği haberleri basına yansımıştı.