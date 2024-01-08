Tuba Ünsal'dan gayrimenkul açıklaması

Oyuncu Tuba Ünsal, ilk yatırımını 17 yaşında yaptığını söyledi. Tuba Ünsal, babasının para biriktirme konusundaki öğütlerini dinlediğini belirtti.

İstanbul ve Bodrum'da gayrimenkulleri olan oyuncu Tuba Ünsal, ilk yatırımını 17 yaşında yaptığını söyledi. 15 yaşında sektöre giriş yaptığından söz eden Ünsal, babasının para biriktirme konusundaki öğütlerini dinlediğini söyledi. Ünsal, 'Babam bir zamanların büyük sanatçılarının çok harcayarak nasıl parasın kaldığını anlatıyordu. Ben de 17 yaşında Bebek'te bodrum kattan 20 metre karelik bir ev aldım.



İlk yatırımım o oldu. Sonrasında hayalimdeki yerlere değil, gelir getirecek yerlere odaklandım' dedi. Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Endonezya'da da evi olduğunu belirten Ünsal, tasarruf konusunda şöyle bir uyarıda bulundu: 'Çok daha lüks yaşama şansı varken akarken doldurmak lazım."