Sinan Akçıl'dan hayırlı olsun mesajı

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olan Murat Kurum'a hayırlı olsun mesajını iletti. Kurum ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan Akçıl, "İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an..." notunu düştü.

Türkiye, adım adım yerel seçime doğru ilerlerken AK Parti, 26 ilin adayını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Murat Kurum oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul muradına kavuşacak" sözleriyle ilan etti.Murat Kurum'un adaylığının ilanından sonra ünlü sanatçı Sinan Akçıl paylaşımda bulundu. X hesabından paylaşım yapan Akçıl, "gençlik ve güven" duygusuna vurgu yaptı.Akçıl, dün akşam Murat Kurum'la bir araya geldiğini "İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an..." notuyla paylaştı. Murat Kurum'a hayırlı olsun dileklerini ileten Akçıl paylaşımında, "Çevremde de,dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.Sinan Akçıl'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.